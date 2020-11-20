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Задержана администратор пяти Telegram-каналов, среди которых - «Беларусь Головного Мозга»

20.11.2020 16:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера, 19 ноября, мы писали, что задержан администратор Telegram-канала «Белые халаты». Сегодня пресс-служба МВД сообщила еще об одном задержании администратора сразу нескольких каналов.

Отмечается, что сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на 33-летнюю неработающую минчанку, которая является администратором «деструктивных телеграм-каналов» «Мая Краiна Беларусь», «Беларусь 24», «Баста» и «Беларусь Головного Мозга» и «Элехтарат».

«Также установлено, что женщина управляла пабликом „Европейская Беларусь“ и активно сопровождала его в соцсетях. За это ежемесячно получала около 600 рублей от основного координатора одноименной кампании, — пишет пресс-служба ведомства. — Участники указанных ресурсов выдвигают политические требования, призывают к забастовкам и остановке производства на госпредприятиях, протестовать и оказывать сопротивление милиционерам. В чатах также публикуются оскорбления и угрозы в адрес правоохранителей, а также распространяется информация, направленная на дестабилизацию обстановки в обществе».

В видео, размещенном в канале МВД, женщина говорит, что ситуация, в которой она оказалась, ей неприятна и она сожалеет, что так получилось.

В ходе обыска квартиры у минчанки изъяли шесть мобильных телефонов, ноутбук, винчестер, флеш-накопитель, 700 евро, банковскую платежную карточку и «протестную атрибутику»: на кадрах видео видны два БЧБ-флага и государственный флаг Украины.

Ее признали подозреваемой по ранее возбужденному уголовному делу об организации и участии в массовых беспорядках. В МВД заявляют, что женщина активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания.

Telegram-канал «Мая Краiна Беларусь» сообщил, что задержана одна из редакторов Ирина Счастная. «Мы пробуем оказать ей всю возможную помощь. Ее аккаунт выведен из состава админов в момент задержания, опасности деанонимизации нет», — говорится в сообщении.

Мы писали ранее, что Ирину задержали у нее дома 18 ноября. Задержание и последующий обыск происходили прямо на глазах 10-летнего сына женщины.

 
 
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У нее изъяли шесть мобильных телефонов, ноутбук, винчестер, флеш-накопитель, 700 евро, банковскую карточку и флаги.
 
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