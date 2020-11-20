Мацукевич: Пока уличный протест продолжается, он является болезненным для власти

Источник материала: Ежедневник

Как только протесты прекратятся, пусть лишь визуально, у власти руки окажутся развязанными – в том числе в плане выполнения обязательств перед Россией, считает экс-дипломат Павел Мацукевич.

Павел Мацукевич, бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии, рассказал «Салідарнасці» , какими видит главные интриги в разрешении кризиса в Беларуси.

«Даже симпатизируя протесту, чиновники не понимали за кем и куда они должны пойти»

«На мой взгляд, одна из основных причин, почему протесты не закончились сменой власти, заключается в недооценке противника. Очень много говорилось как слаб Лукашенко, что у него всего 3% поддержки. Это все красиво звучало, пользовалось популярностью в соцсетях, но на самом деле не отвечало действительности.

Власть сильна и на протяжении последних трех месяцев не переставала действовать и предпринимать попытки перехватить инициативу», – считает Мацукевич.

По его мнению, во многом все достижения протестного движения были результатами ошибок власти: начиная с грубой фальсификации результатов выборов и непропорционального насилия на улицах и заканчивая убийством Романа Бондаренко. Протестное движение лишь реагировало на действия власти.

«В момент, когда к протестующим активно присоединялись рабочие, когда на МЗКТ Лукашенко прямо в лицо кричали «Уходи», казалось, что номенклатура может качнуться и перейти на другую сторону. Но даже симпатизируя протесту, чиновники не понимали за кем и куда они должны пойти, не видели альтернативы», – сказал Мацукевич.

«Для подавления протестов власти продолжат действовать двумя способами»

«Думаю, для подавления протестов власти продолжат действовать двумя способами: силовым и имитацией диалога по новой Конституции», - считает он.

Мацукевич считает, что реальный диалог вряд ли возможен. Протестующие хотят, чтобы Лукашенко ушел, а власть готова разговаривать только при условии, что Лукашенко остается.

«Они добиваются этого любыми силами и средствами. Пусть власть больше не выглядит легитимной в глазах населения, пусть есть погибшие, пусть во многих семьях есть люди, которые провели 15 суток в тюрьмах только за несогласие и участие в акциях протеста», - пояснил он.

«Если у Лукашенко получится задавить протесты, то, наверное, стоит ожидать откат по вопросу конституционной реформы»

«Какая бы у нас не была Конституция, сколько бы у нее не было недостатков, главная проблема состоит в том, что она фактически не работает. Прописанные в ней основные права и свободы не соблюдаются», - считает Павел Мацукевич.

Вместе с тем, в обмен на поддержку России Лукашенко, вероятно, взял на себя обязательства по проведению конституционной реформы и новых выборов.

«Но у меня есть сомнения, выполнит ли он их. Если у Лукашенко получится задавить протесты, то, наверное, стоит ожидать откат по вопросу конституционной реформы. Если новые выборы будут проведены по закону, то вряд ли Лукашенко сможет рассчитывать на победу», – сказал он.

«Акции протеста уже не носят такого массового характера, как еще недавно. На это есть объективные и субъективные причины. Возымели свое действие акции насилия, посадки в тюрьму, штрафы», – отметил Мацукевич.

Пока уличный протест продолжается, он является болезненным для власти, требует сил и средств. И Лукашенко вынужден следовать плану Путина.

Как только протесты прекратятся, пусть лишь визуально, у власти, наверное, руки окажутся развязанными – в том числе в плане выполнения обязательств перед Россией.

«Если судить по внешней картинке протестов, то можно говорить о том, что власть, пожалуй, перехватила инициативу. Но понятно, что внутри людей протестные настроения не исчезли, и они, наверное, выльются в новые формы. Но вопрос, смогут ли они влиять на власти», – отметил Мацукевич.



