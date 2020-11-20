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Формула обращения денег

20.11.2020 16:27 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Формула обращения денег

Конечно, мы не говорим о том, что нужно тратить направо и налево. Экономить деньги нужно, к расходам необходимо подходить с умом, расчетливо и разумно. Именно поэтому с раннего возраста мы учим наших детей тому, как экономить деньги. «Сэкономленный рубль - заработанный рубль», - подбадриваем мы. А когда они подрастают, мы рассказываем истории о магии сложных процентов. Детям говорят, что накопите достаточно, и к тому времени, когда вы будете готовы выйти на пенсию, вы станете миллионером. Так ли это? Жизнь показывает, что накопительство необходимо только на первоначальном этапе, а далее деньги должны делать деньги!

Говоря о деньгах, уместно сравнить их с электричеством. Электрический ток - мощная сила, но у него есть одна слабость: он должен двигаться. Если движение тока прекращается, он умирает. Деньги работают точно так же. Если их хранить, то со временем они умирают. Деньги должны перемещаться в новые места, чтобы выжить и расти. Профессиональный инвестор понимает, что ему необходимо постоянно переводить свои деньги в новые активы, чтобы поддерживать их жизнь. Более того, он понимает, что недостаточно только вкладывать деньги в активы, нужен денежный поток от этих инвестиций, чтобы можно было перевести их в другие активы. Тем самым инвестор создает экспоненциальный рост своего богатства.

Помните это фундаментальное правило: чтобы быть инвестором, нужно получать деньги ... и вкладывать их.

Формула обращения денег такова:

Вложи свои деньги в актив. Экономия - это неплохо ... если у нее есть конечная цель.

Верни свои деньги. Вы можете инвестировать в активы, но если эти активы не создают денежный поток, то вы на самом деле не инвестор, а спекулянт и надеетесь, что ваши активы вырастут в цене.

Сохраняйте контроль над активом. Сохраняйте свои активы, которые приносят вам денежный поток, а также используйте деньги от этих активов для приобретения дополнительных активов.

Перевести деньги в новый актив. Как только вы вернете свои деньги из исходного актива, вы не будете сидеть на них. Вы перемещаете их в другой актив.

Повторить процесс. Процесс должен повторяться снова и снова.

Для тех, кто еще раздумывает, стоит обратить внимание на эту возможность присоединиться к миру финансов. Стоит заглянуть на сайт форекс-компании alpari.by и узнать об этом подробнее.

*рекламный материал, ООО «Альпари Евразия», УНП: 192637625

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