Суд отклонил жалобу Колесниковой на продление срока содержания под стражей

Источник материала: АФН

Минский городской суд оставил без удовлетворения жалобу защиты Марии Колесниковой на продление срока содержания под стражей.

Суд посчитал законным помещение под стражу до 8 января 2021 года.

Адвокат Людмила Казак отметила, что решение оглашалось на закрытом заседании, что не соответствует Уголовно-процессуальному кодексу, так как все постановления суда являются публичными и должны оглашаться в присутствии всех желающих.

Адвокат также сообщила, что есть перебои с перепиской. По ее словам, Мария Колесникова чувствует себя хорошо и настроена на борьбу и успех.