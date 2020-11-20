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Суд отклонил жалобу Колесниковой на продление срока содержания под стражей
Источник материала: АФН
Минский городской суд оставил без удовлетворения жалобу защиты Марии Колесниковой на продление срока содержания под стражей.
Суд посчитал законным помещение под стражу до 8 января 2021 года.
Адвокат Людмила Казак отметила, что решение оглашалось на закрытом заседании, что не соответствует Уголовно-процессуальному кодексу, так как все постановления суда являются публичными и должны оглашаться в присутствии всех желающих.
Адвокат также сообщила, что есть перебои с перепиской. По ее словам, Мария Колесникова чувствует себя хорошо и настроена на борьбу и успех.
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Минский городской суд оставил без удовлетворения жалобу защиты Марии Колесниковой на продление срока содержания под стражей.
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