ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд отклонил жалобу Колесниковой на продление срока содержания под стражей

20.11.2020 16:41 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Минский городской суд оставил без удовлетворения жалобу защиты Марии Колесниковой на продление срока содержания под стражей.

Суд посчитал законным помещение под стражу до 8 января 2021 года.

Адвокат Людмила Казак отметила, что решение оглашалось на закрытом заседании, что не соответствует Уголовно-процессуальному кодексу, так как все постановления суда являются публичными и должны оглашаться в присутствии всех желающих.

Адвокат также сообщила, что есть перебои с перепиской. По ее словам, Мария Колесникова чувствует себя хорошо и настроена на борьбу и успех.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минский городской суд оставил без удовлетворения жалобу защиты Марии Колесниковой на продление срока содержания под стражей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эффектные антитеррористические учения прошли в Сербии – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.11.2020
Mir24.TV Belarus
20.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика