"Мы 30 лет строили бизнес, а нас выгнали за три дня"

Сильным Новостям о закрытии ресторана, загородного комплекса и двух магазинов тканей. Директор гомельской «Карчмы «Будзьма» рассказало закрытии ресторана, загородного комплекса и двух магазинов тканей.





Еще на прошлой неделе стало известно, что после 15-ти лет работы перестал работать ресторан «Карчма «Будзьма», расположенный недалеко от железнодорожного вокзала в Гомеле.

Официальных причин на это нет, однако закрыли заведение буквально за три дня. А вместе с ним — загородную Карчму и несколько магазинов с тканями.

В результате 30-летний бизнес гомельчан рухнул, а сто человек остались без работы. Журналисты поговорили с директором и учредителем Николаем Прокофьевым и узнали подробности.





«Наша семья несколько десятилетий строила бизнес в Гомеле. А сейчас нас просто выкинули, еще и пытаются завести на нас уголовные дела. Чувствуем себя сейчас безвыходно», — рассказывает Николай.





Николай Прокофьев состоял в штабе Бабарико по Гомельской области. После выборов его семья помогала мирным демонстрантам едой и тканями для пошива флагов.





26 октября, когда ряд гомельских кафе и ресторанов присоединились к «забастовке», «Карчма Будзьма» открыто заявила, что не будет работать «в знак солидарности с народом». После этого в ресторан начали ходить проверки, которые обернулись закрытием, а первый штраф выписали еще 26 октября.





«27 и 28 октября в ресторан пришли с проверкой МЧС и санстанция. Буквально сразу же трест, у которого арендуем здание, захотел расторгнуть договор. При этом нам выписывали штрафы: одному из магазинов МЧС дал 200 базовых. В общем счете на все организации нам нужно заплатить 1000 базовых величин. Штраф, например, за наличие грязной посуды в мойке, или за включенную в розетку микроволновку.





Банк требует выплаты по кредитам. Если мы не сделаем это, то нам грозит до 7 лет лишения свободы. Но как нам платить, если нас закрыли? Мы не можем выплатить налоги, зарплату людям, поскольку все счета арестованы.





Мы смотрим на вещи реально. Нас закрыли, нас выгоняют и вышвыривают, хотя мы 30 лет строили здесь бизнес, платили налоги и создавали рабочие места. Мы не верим в то, что сейчас нам может что-то помочь. Был сверху отдан приказ нас закрыть. Процесс начался», — рассказывает Николай Прокофьев.





Сотрудники с пониманием отнеслись к этой ситуации. По словам директора, забастовку поддержали, при этом осознавая, чем это может закончится. Клиенты пытаются подбодрить персонал и руководство, пишут слова поддержки в соцсетях.



