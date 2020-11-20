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Новый год Беларусь будет встречать без нефти и газа?

20.11.2020 16:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На днях состоялись переговоры между российским и белорусским правительствами по поводу поставок нефти в Беларусь в следующем году. Судя по всему, они закончились ничем.

Новый год Беларусь будет встречать без нефти и газа?
Информацию разместила пресс-служба правительства России, наши, как это часто водится, молчали в тряпочку. Почему? Все просто. Нечем хвастаться. А это уже стало известной практикой белорусского чиновничества: делать вид, что ничего не происходит, когда нет результата, и трубить во все трубы, если что-то вдруг случайно «упало с небес», представляя это событие исключительно, как собственное достижение, пишет @zapraukaby

Вот и сейчас, судя по общим фразам пресс-релиза с российской стороны, что все собрались, пообщались онлайн и разошлись. А между прочим, уже конец ноября, а у нас опять нет ни нефтяного, ни газового контрактов.

Вероятность повторения сценария, когда Новый год Беларусь будет отмечать без нефти и газа, очень велика. Наши «хотелки» по ценам упираются во встречные российские условия: интеграция, общий налоговый кодекс, переориентация нефтепродуктов в российские порты. Причем, сделать все это нас уже просят не потом, а сначала, зная, как мы умеем «соскакивать» с выполнения взятых на себя обязательств.

«Утром деньги - вечером стулья». Все, как уже было когда-то расписано Ильфом и Петровым.

Российской делегации спешить некуда, чего не скажешь про наших переговорщиков. Для вице-премьера Юрия Назарова и председателя «Белнефтехима» Андрея Рыбакова наступают очень тяжелые времена.

Провалы в прошлых переговорах стоили должности тогдашнему вице-премьеру Игорю Лященко, на которого «повестили всех собак» и отправили в отставку.

Как теперь будут вертеться белорусские переговорщики перед россиянами, мы увидим в продолжении уже ставшего культовым нашего сериала «о сложных отношениях между двумя родственными семьями по поводу перераспределения материальных благ из более большой и богатой семьи к той, которая поменьше и не имеет такого достатка»... 
 
 
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На днях состоялись переговоры между российским и белорусским правительствами по поводу поставок нефти в Беларусь в следующем году. Судя по всему, они закончились...
 
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