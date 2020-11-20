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Видеокарты GeForce RTX 3000 еще несколько месяцев будут в дефиците
Источник материала: Onliner
Проблемы с дефицитом GeForce RTX 3000 продолжатся еще несколько месяцев. С такой грустной новостью к общественности вышла финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс. Компания склонна объяснять это необычайно высоким спросом из-за пандемии.
Люди все больше времени проводят на самоизоляции или удаленке. И одним из немногих развлечений для них стали видеоигры. Отсюда и спрос. Через такую логическую цепочку NVIDIA объясняет дефицит.
Проблемы с наполненностью складов сохраняются уже два с половиной месяца. За это компанию жестко критикуют. Она прогнозирует, что ситуация не исправится в этом финансовом квартале, который в компании заканчивается в январе 2021 года.
NVIDIA GeForce RTX 3070, базовая частота 1500 МГц, Turbo-частота 1725 МГц, 5888sp, частота памяти 14000 МГц, 256 бит, доп. питание: 8+8 pin, 2.7 слота, HDMI, DisplayPort
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Проблемы с дефицитом GeForce RTX 3000 продолжатся еще несколько месяцев. С такой грустной новостью к общественности вышла финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс. Компания...
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