Участник ДТП с грузовиком силовиков: виновным признали водителя МАЗа (видео)

Источник материала: Onliner

Неделю назад напротив кинотеатра «Октябрь» ехала колонна силовиков в сопровождении машин с включенными проблесковыми маячками. Один из МАЗов «догнал» легковушку — передним правым колесом наехал на заднюю часть BMW. С Onliner связался водитель легковушки, Сергей, чтобы рассказать, чем все закончилось.

«Я остановился и вызвал ГАИ, МАЗ уехал, — рассказал о происходившем после окончания видео Сергей. — Сотрудники составили все необходимые замеры, начертили схему ДТП, взяли у меня пояснение. Сказали ожидать — будет проводиться проверка, поиск автомобиля, который скрылся с места ДТП. Далее мне выдали справку, сказали, нужно ждать окончания их мероприятий, по результатам которых будет принято решение о виновной стороне».

«Пару дней назад позвонили из ГАИ и пригласили получить справку, — продолжает автовладелец. — В этом документе уже было установлено лицо, которое находилось за рулем автомобиля, вписан полис обязательного страхования. Сказали, можно обращаться в „Белгосстрах“ для возмещения причиненного ущерба. Подчеркну: виновной стороной, руководствуясь ПДД, был признан водитель МАЗа».



