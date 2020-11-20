В подвале дома на Уборевича обнаружена сумка с взрывоопасными предметами. Работают специалисты

Источник материала: Onliner

В подвале жилого дома №162 по ул. Уборевича обнаружена матерчатая сумка с взрывоопасными предметами, на месте работают саперная группа и сотрудники МЧС, пишет агентство «Минск-Новости».

Взрывоопасные предметы обнаружили сотрудники коммунальных служб, которые проводили осмотр подвальных помещений. Возле одного из них находилась сумка, из которой выпали два предмета, похожих на гранаты, и несколько запалов.

Сейчас на месте работают саперы, специалисты МЧС и милиция. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.