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В подвале дома на Уборевича обнаружена сумка с взрывоопасными предметами. Работают специалисты
Источник материала: Onliner
В подвале жилого дома №162 по ул. Уборевича обнаружена матерчатая сумка с взрывоопасными предметами, на месте работают саперная группа и сотрудники МЧС,
Взрывоопасные предметы обнаружили сотрудники коммунальных служб, которые проводили осмотр подвальных помещений. Возле одного из них находилась сумка, из которой выпали два предмета, похожих на гранаты, и несколько запалов.
Сейчас на месте работают саперы, специалисты МЧС и милиция. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
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В подвале жилого дома №162 по ул. Уборевича обнаружена матерчатая сумка с взрывоопасными предметами, на месте работают саперная группа и сотрудники МЧС, пишет...
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