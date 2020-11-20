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Лукашенко неэтично прокомментировал похороны Романа Бондаренко  

20.11.2020 16:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко 20 ноября во время посещения ОАО «Гомсельмаш» прокомментировал сегодняшние похороны погибшего минчанина Романа Бондаренко, а также публикацию в телеграм-каналах телефонных разговоров людей из своего окружения.

Лукашенко неэтично прокомментировал похороны Романа Бондаренко  

По словам Лукашенко, вбросы делаются специально в преддверии очередного воскресенья.

«Вот сегодня этого парня хоронят, — цитирует Лукашенко телеграм-канал Агентства телевизионных новостей. — Они под это хотели собрать массу людей. Правда, надо отдать должное родственникам, сказали: нет, стоп, ребята, спасибо, помогли и прочее, мы хотим его похоронить спокойно, по-христиански. Даже католики (он православный), чтобы затащить эту процессию в центр, в Красный костел предлагали. Хорошо, я говорю, что есть здравомыслящие люди. Там в семье сказали: не лезьте, дайте нам разобраться. Идет жуткое давление. Под это они хотели собрать людей».

«Не получилось, семья отказалась, — продолжил Лукашенко. — А как? Надо что-то вбросить. Вбросили. Здесь стоп до следующей недели. Все будет доложено вам в лучшем виде — что произошло, как произошло, кто это организовывал и так далее. На ваше удивление, будет интересно».

Как сообщалось, проститься с Романом Бондаренко к столичному храму Воскресения Христова сегодня пришли тысячи людей.

31-летний Бондаренко умер после инцидента на «площади Перемен», произошедшего вечером 11 ноября, когда неизвестные люди начали срезать бело-красно-белые ленты, которыми был украшен двор. Парня избили, доставили в УВД Центрального района, откуда он спустя несколько часов поступил в больницу скорой помощи в состоянии комы. Роман Бондаренко умер на следующий день, не приходя в сознание.

Очевидцы сообщили СМИ, что во время инцидента на «площади Перемен» были замечены люди, похожие на главу Федерации хоккея Дмитрия Баскова и известного кикбоксера Дмитрия Шакуту. Позже была опубликована аудиозапись разговора двух мужчин, чьи голоса похожи на голоса Баскова и Шакуты, которые обсуждали произошедшее 11 ноября на «площади Перемен».

19 ноября опубликована еще одна аудиозапись, на которой люди с голосами, похожими на Баскова и пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, обсуждают организацию поездки по минским дворам для уничтожения протестной символики.

 
Теги: Новости
 
 
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Александр Лукашенко 20 ноября во время посещения ОАО «Гомсельмаш» прокомментировал сегодняшние похороны погибшего минчанина Романа Бондаренко, а также...
 
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