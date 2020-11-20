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Эксперт объяснил, как Беларусь может лишить Литву аргументов против БелАЭС

20.11.2020 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Эксперт объяснил, как Беларусь может лишить Литву аргументов против БелАЭС

По мнению собеседника Sputnik, шаг, который в первую очередь должна предпринять Беларусь, это попытаться "найти общие точки с Европейской комиссией, на общеевропейском уровне в части утверждения безопасности эксплуатации белорусской АЭС". 

© Photo : Журналистская правда
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"Это тема, которая очень беспокоит Литву, и которую Литва часто использует в своих политических целях, и если на общеевропейском уровне, например, на уровне Европейского  агентства по регулированию атомной энергетики будет официально подтверждено, что белорусская АЭС соответствует всем нормативам и требованиям ЕС в части надежности и безопасности эксплуатации, то такой достаточно важный политический аргумент у литовской стороны исчезнет и соответственно блокировать работу проекта, его взаимодействие с европейскими компаниями и другими странами ЕС будет намного сложнее", ― рассуждает Кондратьев.

Беларусь уже предпринимает шаги в этом направлении, заявляя о том, что может провести согласованные с Евросоюзом стресс-тесты до конца этого года, отмечает эксперт. Кроме того, безопасность проекта подтверждена и на уровне МАГАТЭ, и российскими регуляторами, к ней не возникало никаких вопросов у европейских регуляторов, добавляет он.

Проект белорусской АЭС считается одним из наиболее безопасных среди действующих АЭС в мире, отмечает Кондратьев, "он намного более безопасен и надежен в части избегания каких-то инцидентов и нештатных ситуаций, чем подавляющее большинство атомных электростанций, которые сейчас эксплуатируются в Европе, в том числе и в близких к Литве Украине, Финляндии и других странах".

"У Литовской республики работа этих станций не вызывает озабоченности, понятно, что белорусская АЭС находится очень близко к Вильнюсу, но это распространенная практика, например, та же Ленинградская АЭС тоже находится в нескольких десятках километров от Санкт-Петербурга и это никак не влияет на безопасность жителей мегаполиса", ― говорит эксперт.

© Sputnik / Максим Блинов
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В Германии, Франции, Чехии атомные станции также находятся вблизи крупных городов в густонаселенной местности, и это не вызывает каких-то вопросов и не смущает ни местных жителей, ни региональные и национальные власти, подводит итог Кондратьев.

Напомним, накануне первый энергоблок Белорусской АЭС был включен в сеть после того, как на нем провели замену трансформаторов напряжения и испытали теплоэнергетическое оборудование. Турбина первого блока Островецкой АЭС остановилась 8 ноября, спустя пять дней после его официального включения в энергосистему Беларуси.

Сейчас реактор работает на 40% мощности, как и до его остановки. Пока на АЭС продолжаются испытания оборудования энергоблока, а в опытно-промышленную эксплуатацию его собираются ввести в следующем месяце, сообщили в Минэнерго страны.

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