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Эксперт объяснил, как Беларусь может лишить Литву аргументов против БелАЭС
20.11.2020 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
По мнению собеседника Sputnik, шаг, который в первую очередь должна предпринять Беларусь, это попытаться "найти общие точки с Европейской комиссией, на общеевропейском уровне в части утверждения безопасности эксплуатации белорусской АЭС".
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"Это тема, которая очень беспокоит Литву, и которую Литва часто использует в своих политических целях, и если на общеевропейском уровне, например, на уровне Европейского агентства по регулированию атомной энергетики будет официально подтверждено, что белорусская АЭС соответствует всем нормативам и требованиям ЕС в части надежности и безопасности эксплуатации, то такой достаточно важный политический аргумент у литовской стороны исчезнет и соответственно блокировать работу проекта, его взаимодействие с европейскими компаниями и другими странами ЕС будет намного сложнее", ― рассуждает Кондратьев.
Беларусь уже предпринимает шаги в этом направлении, заявляя о том, что может провести согласованные с Евросоюзом стресс-тесты до конца этого года, отмечает эксперт. Кроме того, безопасность проекта подтверждена и на уровне МАГАТЭ, и российскими регуляторами, к ней не возникало никаких вопросов у европейских регуляторов, добавляет он.
Проект белорусской АЭС считается одним из наиболее безопасных среди действующих АЭС в мире, отмечает Кондратьев, "он намного более безопасен и надежен в части избегания каких-то инцидентов и нештатных ситуаций, чем подавляющее большинство атомных электростанций, которые сейчас эксплуатируются в Европе, в том числе и в близких к Литве Украине, Финляндии и других странах".
"У Литовской республики работа этих станций не вызывает озабоченности, понятно, что белорусская АЭС находится очень близко к Вильнюсу, но это распространенная практика, например, та же Ленинградская АЭС тоже находится в нескольких десятках километров от Санкт-Петербурга и это никак не влияет на безопасность жителей мегаполиса", ― говорит эксперт.
© Sputnik / Максим Блинов
Напомним, накануне первый энергоблок Белорусской АЭС
Сейчас реактор работает на 40% мощности, как и до его остановки. Пока на АЭС продолжаются испытания оборудования энергоблока, а в опытно-промышленную эксплуатацию его собираются ввести в следующем месяце, сообщили в Минэнерго страны.
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Речь идет о том, чтобы добиться подтверждения надежности и безопасности атомной станции в Островце на общеевропейском уровне, и для этого есть несколько способов,...
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