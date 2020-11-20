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Эффектные антитеррористические учения прошли в Сербии – видео

20.11.2020 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Более 250 сотрудников полиции, жандармерии, специальных антитеррористических вертолетных подразделений и подразделений специального вмешательства приняли участие в антитеррористических учениях "Обруч 2020" в Сербии. 

Цель учений, заявленная министерством внутренних дел - показать готовность сотрудников МВД оперативно реагировать в любой ситуации в ночном режиме и сложных условиях.

Силовики по разным сценариям атаковали, преследовали и задерживали условных террористов и освобождали заложников, всего отработано пять упражнений.

Помимо полиции и военных, в учениях было задействовано 28 автомобилей различного назначения и пять вертолетов. Силовики использовали современных технических средств и баллистическую защиту.

В учениях приняли участие президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Ана Брнабич и министр внутренних дел Александр Вулин. А причиной организации маневров стал недавний теракт в Вене.

 
 
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В Белграде ночью прошли тактико-показательные учения "Обруч 2020", на них полиция и военные задерживали условных террористов и освобождали заложников. Смотрите на...
 
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