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Эффектные антитеррористические учения прошли в Сербии – видео
20.11.2020 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Более 250 сотрудников полиции, жандармерии, специальных антитеррористических вертолетных подразделений и подразделений специального вмешательства приняли участие в антитеррористических учениях "Обруч 2020" в Сербии.
Цель учений, заявленная министерством внутренних дел - показать готовность сотрудников МВД оперативно реагировать в любой ситуации в ночном режиме и сложных условиях.
Силовики по разным сценариям атаковали, преследовали и задерживали условных террористов и освобождали заложников, всего отработано пять упражнений.
Помимо полиции и военных, в учениях было задействовано 28 автомобилей различного назначения и пять вертолетов. Силовики использовали современных технических средств и баллистическую защиту.
В учениях приняли участие президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Ана Брнабич и министр внутренних дел Александр Вулин. А причиной организации маневров стал недавний теракт в Вене.
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В Белграде ночью прошли тактико-показательные учения "Обруч 2020", на них полиция и военные задерживали условных террористов и освобождали заложников. Смотрите на...
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