Эффектные антитеррористические учения прошли в Сербии – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Более 250 сотрудников полиции, жандармерии, специальных антитеррористических вертолетных подразделений и подразделений специального вмешательства приняли участие в антитеррористических учениях "Обруч 2020" в Сербии.

Цель учений, заявленная министерством внутренних дел - показать готовность сотрудников МВД оперативно реагировать в любой ситуации в ночном режиме и сложных условиях.

Силовики по разным сценариям атаковали, преследовали и задерживали условных террористов и освобождали заложников, всего отработано пять упражнений.

Помимо полиции и военных, в учениях было задействовано 28 автомобилей различного назначения и пять вертолетов. Силовики использовали современных технических средств и баллистическую защиту.

В учениях приняли участие президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Ана Брнабич и министр внутренних дел Александр Вулин. А причиной организации маневров стал недавний теракт в Вене.