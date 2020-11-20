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Shutterstock спрогнозировал самые популярные цвета 2021 года

20.11.2020 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Американский сервис cтоковых фотографий Shutterstock поделился личным прогнозом цветовых трендов: платформа назвала самые популярные цвета 2021 года.

© REUTERS / Dado Ruvic
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Сервис по поиску фотографий проанализировал самые рейтинговые снимки за 2020 год и выявил три оттенка, популярность которых возрастает с каждым днем.

По словам креативного директора сервиса, на смену ярким цветам 2020 года пришли цвета надежды и радужных перемен.

Shutterstock составил рейтинг самых популярных цветов 2021 года: цвет шампанского, насыщенный золотой и глубокий голубовато-зеленый.

  • Sail Champagne – начало. По мнению экспертов, этот оттенок похож на "чистый холст" и начало новой главы в жизни.
  • Fortuna Gold – фортуна. Теплый, золотистый цвет характеризует удачу, приятные случайности и повороты судьбы.
  • Tidewater Green – перемены. Этот оттенок – напоминание о важности перемен, похожих на смену времен года или морские приливы и отливы.

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Главной тенденцией наступающего года стали оттенки, вдохновленные красотой природы, поворотом фортуны и переменами.
 
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