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Shutterstock спрогнозировал самые популярные цвета 2021 года
20.11.2020 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Американский сервис cтоковых фотографий Shutterstock поделился личным прогнозом цветовых трендов: платформа назвала самые популярные цвета 2021 года.
© REUTERS / Dado Ruvic
Сервис по поиску фотографий проанализировал самые рейтинговые снимки за 2020 год и выявил три оттенка, популярность которых возрастает с каждым днем.
По словам креативного директора сервиса, на смену ярким цветам 2020 года пришли цвета надежды и радужных перемен.
Shutterstock составил рейтинг самых популярных цветов 2021 года: цвет шампанского, насыщенный золотой и глубокий голубовато-зеленый.
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Главной тенденцией наступающего года стали оттенки, вдохновленные красотой природы, поворотом фортуны и переменами.
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