Лукашенко хочет обсудить сокращение продолжительности отпуска по уходу за ребенком

Источник материала: Ежедневник

Демографическая проблема — на сегодня важнее других, считает Александр Лукашенко.

«Самая большая проблема для нас сегодня — это не «Гомсельмаш» и даже не ковид-пандемия, мы это пройдем, не волнуйтесь, всех вылечим. Самая большая проблема — это население, — сказал Лукашенко. — Если каждая женщина не родит двоих-троих, будет как в Европе, России, Украине, которая за год почти 200 тыс. потеряла, где идет падение населения. Жить некому будет через полвека».

Лукашенко отметил, что хорошо себя зарекомендовала программа «Семейный капитал».

«Я думаю, это останется навсегда. Рожайте, ради бога. Мы будем находить эти деньги — по 10 тыс. долларов на каждого ребеночка после рождения двоих детей. Потому что это главное», — заметил Александр Лукашенко.

Но он считает важным обсудить также возможность сокращения отпуска по уходу за ребенком, который в Беларуси сейчас длится до достижения детьми трех лет и является одним из самых продолжительных в мире.

«Эти вопросы — в повестке дня.Сделаем так, как лучше для людей и для государства», — заявил Александр Лукашенко.

