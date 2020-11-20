МТБанк собирается купить Идея Банк. Но сделка может сорваться из-за санкций

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

В письме о намерениях, подписанным 19 ноября 2020, сказано, что МТБанк планирует выкупить 99,999% акций Идея Банка за 50 млн белорусских рублей. При этом в пункте 3 указано, что сделка должна соответствовать корпоративным и регуляторным требованиям. Сама сделка должна состоятся до 4 января 2021 года.

Фото: Myfin.by

Наш источник в финансовых кругах оценивает степень вероятности этой сделки как крайне низкую:

«Слабо верю, что сделку завершат. Поляки же публичные. А нынешние владельцы МТБанка могут не пройти процедуру трансперенси» — отмечает источник.

Напомним также, что страны ЕС готовят третий пакет санкций против белорусского руководства и лиц, приближенных к нему. Новый пакет санкций планируется принять уже в декабре.