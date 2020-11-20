Лукашенко хочет сократить декретный отпуск

Источник материала: АФН

Лукашенко поручил правительству и парламенту сократить отпуск по уходу за ребенком, который в Беларуси сейчас длится до достижения детьми трех лет.

"Эти вопросы собрали, и в правительство я недавно направил, и депутатам - обсуждайте, советуйтесь со своими избирателями и потом придете, внесете президенту, будем принимать решения… Сделаем так, как лучше для людей и для государства", - заявил сегодня Лукашенко.

При этом он сказал, что планирует сделать постоянной программу "Семейный капитал".

"Я думаю, это останется навсегда. Рожайте, ради бога. Мы будем находить эти деньги - по $10 тыс. на каждого ребеночка после рождения двоих детей. Потому что это главное. Не будет детей - не будет рабочих, никакое образование тогда не надо, никакие компетенции", - сказал пенсионер.