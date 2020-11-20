Лукашенко хочет сэкономить на пособии по уходу за ребенком









"Эти вопросы собрали, и в правительство я недавно направил, и депутатам — обсуждайте, советуйтесь со своими избирателями и потом будем принимать решения. То есть мы не приняли ни по одному вопросу решения, но эти вопросы — в повестке дня", — сказал Лукашенко.