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Лукашенко хочет сэкономить на пособии по уходу за ребенком

20.11.2020 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко, посещая сегодня Гомсельмаш, заявил, что считает важным обсудить возможность сокращения отпуска по уходу за ребенком, который в Беларуси сейчас длится до достижения детьми трех лет и является одним из самых продолжительных в мире.



"Эти вопросы собрали, и в правительство я недавно направил, и депутатам — обсуждайте, советуйтесь со своими избирателями и потом будем принимать решения. То есть мы не приняли ни по одному вопросу решения, но эти вопросы — в повестке дня", —  сказал Лукашенко.
 
 
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Лукашенко, посещая сегодня Гомсельмаш, заявил, что считает важным обсудить возможность сокращения отпуска по уходу за ребенком, который в Беларуси сейчас длится...
 
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