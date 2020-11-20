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Лукашенко хочет сэкономить на пособии по уходу за ребенком
Источник материала: Партизан
Лукашенко, посещая сегодня Гомсельмаш, заявил, что считает важным обсудить возможность сокращения отпуска по уходу за ребенком, который в Беларуси сейчас длится до достижения детьми трех лет и является одним из самых продолжительных в мире.
"Эти вопросы собрали, и в правительство я недавно направил, и депутатам — обсуждайте, советуйтесь со своими избирателями и потом будем принимать решения. То есть мы не приняли ни по одному вопросу решения, но эти вопросы — в повестке дня", — сказал Лукашенко.
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Лукашенко, посещая сегодня Гомсельмаш, заявил, что считает важным обсудить возможность сокращения отпуска по уходу за ребенком, который в Беларуси сейчас длится...
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