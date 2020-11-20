Пресс-службы МВД утверждает, что женщина также управляла пабликом «Европейская Беларусь» и активно сопровождала его в соцсетях, «за это ежемесячно получала около 600 рублей от основного координатора одноименной кампании».





В ходе обыска в квартире женщины «изъяты шесть мобильных телефонов, ноутбук, винчестер, флэш-накопитель, 700 евро, банковская платёжная карточка и протестная атрибутика». Её признали подозреваемой по ранее возбужденному уголовному делу об организации и участии в массовых беспорядках.





По информации МВД, задержанная «активно сотрудничает со следствием и даёт признательные показания». Имя задержанной не называется, но она показана на видео, в кадре девушка (вероятно: её лицо скрыто под маской. — dev.by) произносит названия двух каналов — «Мая Краiна Беларусь» и «Беларусь 24».









В то же время телеграм-канал «Мая краiна Беларусь» сообщает, что задержана одна из его редакторов Ирина Счастная.













«Мы пробуем оказать ей всю возможную помощь, — пишет „Мая краiна Беларусь“. — Её аккаунт выведен из состава админов в момент задержания, опасности деанонимизации нет».





Одновременно «Беларусь головного мозга» опровергает причастность задержанной к их каналу. Там пишут, что Ирина Счастная «не причастна к этому телеграм-каналу и никогда его не администрировала». Канал продолжает работу.