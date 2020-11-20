ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД: задержана админ 5 каналов. "Беларусь головного мозга": она не наша

20.11.2020 17:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В сообщении пресс-секретаря МВД Беларуси говорится, что сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на 33-летнюю неработающую минчанку, которая является администратором «деструктивных телеграм-каналов» «Мая Краiна Беларусь», «Беларусь 24», «Баста», «Беларусь Головного Мозга» и «Элехтарат».

Пресс-службы МВД утверждает, что женщина также управляла пабликом «Европейская Беларусь» и активно сопровождала его в соцсетях, «за это ежемесячно получала около 600 рублей от основного координатора одноименной кампании».

В ходе обыска в квартире женщины «изъяты шесть мобильных телефонов, ноутбук, винчестер, флэш-накопитель, 700 евро, банковская платёжная карточка и протестная атрибутика». Её признали подозреваемой по ранее возбужденному уголовному делу об организации и участии в массовых беспорядках.

По информации МВД, задержанная «активно сотрудничает со следствием и даёт признательные показания». Имя задержанной не называется, но она показана на видео, в кадре девушка (вероятно: её лицо скрыто под маской. — dev.by) произносит названия двух каналов — «Мая Краiна Беларусь» и «Беларусь 24».


В то же время телеграм-канал «Мая краiна Беларусь» сообщает, что задержана одна из его редакторов Ирина Счастная.



«Мы пробуем оказать ей всю возможную помощь, — пишет „Мая краiна Беларусь“. — Её аккаунт выведен из состава админов в момент задержания, опасности деанонимизации нет».

Одновременно «Беларусь головного мозга» опровергает причастность задержанной к их каналу. Там пишут, что Ирина Счастная «не причастна к этому телеграм-каналу и никогда его не администрировала». Канал продолжает работу.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сообщении пресс-секретаря МВД Беларуси говорится, что сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на 33-летнюю неработающую минчанку, которая является администратором...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко хочет сократить декретный отпуск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.11.2020
Mir24.TV Belarus
20.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика