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В Беларуси создан новый Координационный совет

20.11.2020 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси создан новый Координационный совет, имена членов совета держатся в тайне.

В Беларуси создан новый Координационный совет
В Беларуси создан новый Координационный совет, имена членов совета держатся в тайне. Об этом сообщила немецкому изданию SPIEGEL Нобелевская лауреатка и член президиума первого КС, писательница Светлана Алексиевич.

"Координационного совета оппозиции больше нет. Его члены либо находятся в тюрьме, или были изгнаны из страны или бежали. Создан новый совет, имена его членов держатся в секрете для их защиты. Общение ведется через социальные сети", - цитирует Алексиевич ria.ru

После прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента в стране начались массовые протесты граждан против фальсификации их результатом, согласно которым с результатом в 80% "победил" Лукашенко.

При разгонах акций в отношении протестующих силовики вот уже четвертый месяц используют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Во вермя задержаний и в местах заключения людей избивают и подвергают пыткам.

Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. 

После выборов по инициативе Светланы Тихановской, за которую проголосовало большинство беларусов, был создан Координационный совет (КС) по транзиту власти в стране. 

Однако правящий режим вместо того, чтобы смирится с поражением, взял курс на жестокое подавление мирных протестов

Генпрокуратура в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.

 К настоящему времени все семь членов президиума КС арестованы или находятся за границей, в их числе - Светлана Алексиевич. Светлану Тихановскую режим вынудил покинуть страну сразу после выборов - 10 августа она выехала в Литву.
 
 
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В Беларуси создан новый Координационный совет, имена членов совета держатся в тайне.
 
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