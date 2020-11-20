Второй сезон «Мандалорца». Почему все очень грустно?

Источник материала: Onliner

30 октября состоялась премьера второго сезона сериала «Мандалорец» на Disney+. Встреченный с максимальной теплотой на Западе сериал в наших краях не обладает тем запасом ностальгии и мощности франшизы «Звездных войн». В новом выпуске подкаста «Прослушка» обсуждаем, что не так с «Мандалорцем» и почему актер на главной роли Педро Паскаль заслуживает максимального сочувствия.

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