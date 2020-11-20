Минск: новорожденных до дома решили подвезти на электротакси

Источник материала: Onliner

Сегодня, 20 ноября, Всемирный день ребенка. Сеть ЭЗС Malanka решила отметить его необычным способом - возле столичного роддома №6 появилось первое и пока единственное в Беларуси электрическое такси для новорожденных.

«Электромобиль, обозначенный вывеской „Машина будущего“, бесплатно подвез домой новорожденных и стал первым транспортным средством в их жизни, — заметили в компании. — Мы считаем, нынешние дети к возрасту совершеннолетия, скорее всего, уже будут управлять именно электрокарами. Некоторые страны готовы отказаться от выпуска или эксплуатации машин с ДВС в городах уже к 2025 году. О тенденции говорит и тот факт, что в Беларуси за несколько месяцев 2020 года количество электромобилей увеличилось с 400 до 1200 электромобилей, а к концу года, по прогнозам специалистов, их станет более 2000. Сети ЭЗС готовы уже сегодня обслуживать до 15 000 электрокаров».





Идея сети заключается в посыле: электрокары удобны для использования в такси и в каршеринге.





С такой мотивацией Malanka решила встречать новорожденных прямо у роддома: «Электрическое такси бесшумно довозит до дома. Детям приготовили игрушечную зеленую машину и свидетельство о том, что ребенок, родившийся в 2020 году, автоматически становится водителем электромобиля. Свидетельство на управление электрокаром станет вторым документом в жизни малыша — после свидетельства о рождении».



