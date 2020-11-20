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Семейная пара за три дня полностью преобразила ванную комнату. Потратили на это меньше $200

20.11.2020 17:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Молодая семейная пара из Москвы сняла видеоролик, в котором показала, как легко можно преобразить поднадоевший интерьер ванной комнаты всего за 3 дня. Все что нужно — желание, «ровные» руки и чуть меньше $200.

— Косметический ремонт в ванной мы сделали 5 лет назад, когда въехали. Наклеили на стены пластиковые панели, поставили тумбу с раковиной, смеситель. Повесили зеркало, установили в углу полочку, а поверх старой плитки положили новую, — рассказывает хозяйка квартиры Милана.

Вместе с мужем они решили изменить привычный вид комнаты: помимо замены труб они залили акрилом ванную, обшили ее и несколько стен деревом, положили новую плитку, поменяли тумбу, повесили светильники. И вот что у них получилось.

До ремонта

Семейная пара за три дня полностью преобразила ванную комнату. Потратили на это меньше 0
Семейная пара за три дня полностью преобразила ванную комнату. Потратили на это меньше 0

После ремонта

Семейная пара за три дня полностью преобразила ванную комнату. Потратили на это меньше 0
Семейная пара за три дня полностью преобразила ванную комнату. Потратили на это меньше 0
Семейная пара за три дня полностью преобразила ванную комнату. Потратили на это меньше 0
Семейная пара за три дня полностью преобразила ванную комнату. Потратили на это меньше 0
Семейная пара за три дня полностью преобразила ванную комнату. Потратили на это меньше 0

 
 
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Молодая семейная пара из Москвы сняла видеоролик, в котором показала, как легко можно преобразить поднадоевший интерьер ванной комнаты всего за 3 дня. Все что нужно...
 
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