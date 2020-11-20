Лукашенко о бело-красно-белых флагах: мы уберем эту фашистскую символику из нашего общества

Во время общения с узким кругом журналистов 20 ноября в ОАО «Гомсельмаш» Александр Лукашенко ответил на вопрос о лозунгах противников власти, которые фактически приравнивают ее к фашистской.



1994 год. Инаугурация первого президента Республики Беларусь

«Что касается фашизма, ко мне это никак не приклеишь. Потому что я интернациональный человек. Вы же видите мою политику. Я всегда гордился тем, что у нас нет драки, противоречий между разными национальностями. А у нас под 100 национальностей живут. Я всегда гордился тем, что у нас межконфессиональный мир. Я всегда говорил, это мой лозунг предвыборный и в выборы: каждый должен найти свою дорогу к храму. Поэтому я не националист, а фашизм — это высшая форма национализма. Фашистом может быть ярый националист. Это не ко мне», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Я же не хожу под фашистскими БЧБ-флагами. И открыто говорю, что это фашистская символика. И кто внес этот вопрос на референдум — ваш покорный слуга, когда у нас были БЧБ-флаги, которые националисты продавили, — сказал Лукашенко. — Я категорически возражал. Но избрали, я стал президентом и мгновенно внес вам на референдум: решите, вот — одна символика, вот — вторая. Подавляющее большинство поддержало нынешнюю государственную символику. Какие ко мне вопросы?»

«И потом, портретов Лукашенко под БЧБ-флагами не было, а Гитлера — были. И мы показываем это. И кто бы мог подумать, что театр Янки Купалы, который был в годы войны увешан БЧБ-флагами, будет под этими флагами в этом году. Вы что, хотите сказать, что я должен был это терпеть в центре Минска? Мы уберем эту фашистскую символику из нашего общества, сделаем это красиво. И прежде всего разъясняя, что этого нельзя делать. Наша страна больше всех потерпела от войны», — заявил Лукашенко.

Отвечая на вопрос о новых лозунгах оппонентов, он отметил: «Нет революции без лозунгов. Если революция, то нужны лозунги. Но вы не заблуждайтесь. Я вам сколько раз говорил: у нас нет революции, потому что революционеров нет. Эти беглые, которые сбежали туда и мутят через телеграм-каналы, они же живут там шикарно. А те, которые здесь ходят, это люди, которых я создал своими руками. И которые сегодня зарабатывают в пять-шесть раз больше, чем на «Гомсельмаше». Пытались совершить мелкобуржуазную революцию. Они не революционеры. Потому что революционеры в свое время, те революции, которые я изучал, они шли на все. Они знали, что могут погибнуть, они в это верили».

«Два месяца тому назад я говорил, что нас просто хотят накрыть: эти танки, самолеты натовские к границам… Я армию привожу в боевое состояние, половину армии выдвигаю в Гродно, где уже вывесили флаги с балконов. И как только я туда эту армию выдвинул, флаги поснимали мгновенно. Но мы им продемонстрировали, ответили, — сказал Лукашенко. — Сейчас же вы понимаете, что нас просто хотели изувечить. Вы же слышали потом заявления: нам не только нужна Гродненская область, нам нужна вся Беларусь (в Польше заявляли). И еще после этого некоторые наши протестуны ходят с этими знаменами и под команду этих людей, которые там в центрах, телеграм-каналах и прочем, начинают орудовать в нашей стране. Как я должен был поступить? Так я же терпел. Я сдерживал военных, я даже армию не ввел в Минск», — сказал Лукашенко.

Он также заявил, что «блицкриг» «у противников власти не удался, и многие это уже оценили, сами призывают навести порядок».

«Всегда надо терпеть. Терпеть, пока возможно. Вот когда они вышли на железную дорогу, мое решение было однозначным: террористы», — пояснил Лукашенко.

«Нас сейчас терзают, — посетовал он. — Начали с «блицкрига», цветочки и прочее, радикализация, забастовки. Не пошли рабочие. А что делать, а как поддержать протестные настроения, как дальше двигаться? Дворовые территории. Я недавно говорил: для кого-то это дворовые территории, шуточки, а для нас весной — это очаг гражданской войны, это стрельба, убийства людей. Что будем делать потом?»

По мнению Лукашенко, против страны работают «мощнейшие спецслужбы мира»: «США — они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят — умные, талантливые, способные люди».

Он также отметил, что, в первую очередь используя интернет, современные технологии, «качают всю планету». «Вот вы создали, вы качали, вы вмешивались в чужие выборы, вот получили сами. Это им, понимаете, поперек горла Беларусь, надо смять. Не получится!» — сказал Лукашенко.