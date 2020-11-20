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Ватикан проверяет, как в Instagram появился лайк Папы под эротическим фото

20.11.2020 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя – Sputnik. В Ватикане разбираются, как "папский" лайк мог появиться под эротическим фото бразильской модели Наталии Гариботто в Instagram.

© AFP 2020 / ANDREAS SOLARO
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"Разбираемся с происшедшим при помощи компетентной службы Instagram", – сказал Маттео Бруни, возглавляющий службу печати Святого престола.

Забавный инцидент произошел 6 октября: под фривольной фото 27-летней Гариботто появился лайк, якобы поставленный Папой Римским. Позже он исчез, но такой знак одобрения понтифика породил немало слухов. В результате модель обрела мировую известность, а недоброжелатели Франциска начали критиковать церковь.

В Ватикане заявили, что Франциск к произошедшему не имеет никакого отношения: возможно, лайкнул фото один из сотрудников, который ведет официальный аккаунт понтифика в Instagram.

Аккаунт Папы Римского в Instagram (@Franciscus) был создан в марте 2015 года, в настоящее время количество его подписчиков составляет 7,4 миллиона.

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за лайка бразильская модель обрела мировую известность, а недоброжелатели Франциска начали критиковать церковь.
 
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