Ватикан проверяет, как в Instagram появился лайк Папы под эротическим фото

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя – Sputnik. В Ватикане разбираются, как "папский" лайк мог появиться под эротическим фото бразильской модели Наталии Гариботто в Instagram.

"Разбираемся с происшедшим при помощи компетентной службы Instagram", – сказал Маттео Бруни, возглавляющий службу печати Святого престола.

Забавный инцидент произошел 6 октября: под фривольной фото 27-летней Гариботто появился лайк, якобы поставленный Папой Римским. Позже он исчез, но такой знак одобрения понтифика породил немало слухов. В результате модель обрела мировую известность, а недоброжелатели Франциска начали критиковать церковь.

В Ватикане заявили, что Франциск к произошедшему не имеет никакого отношения: возможно, лайкнул фото один из сотрудников, который ведет официальный аккаунт понтифика в Instagram.

Аккаунт Папы Римского в Instagram (@Franciscus) был создан в марте 2015 года, в настоящее время количество его подписчиков составляет 7,4 миллиона.