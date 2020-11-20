Мужчина захватил заложников в микрофинансовой организации в Тбилиси - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент произошел в пятницу днем в одну из микрофинансовых организаций в центре грузинской столицы ворвался вооруженный мужчина в маске, информацию подтвердило МВД страны.

По информации правоохранительных органов, в заложниках у злоумышленника находятся девять человек. Пока неясно, выдвигал ли он какие-либо требования.

Здание оцеплено полицией, на место уже прибыло руководство силовых структур.

Предположительно, у захватчика может быть граната – об это стало известно после того, как один из заложников успел выложить в сеть короткий ролик из офиса. Там мужчина что-то эмоционально говорит и размахивает руками, в одной из них – предмет, похожий на гранату.

Это второй подобный случай в Грузии за последнее время - в октябре вооруженный автоматом и гранатой мужчина ворвался в здание филиала Банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, он требовал 500 тысяч долларов. После многочасовых переговоров 43 заложника были обменяны на чиновника МВД. После захватчик вместе с ним и еще тремя заложниками покинул банк на автомобиле, а затем отпустил их и скрылся.

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