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Мужчина захватил заложников в микрофинансовой организации в Тбилиси - видео
20.11.2020 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Инцидент произошел в пятницу днем в одну из микрофинансовых организаций в центре грузинской столицы ворвался вооруженный мужчина в маске, информацию подтвердило МВД страны.
По информации правоохранительных органов, в заложниках у злоумышленника находятся девять человек. Пока неясно, выдвигал ли он какие-либо требования.
© REUTERS / CHRISTINNE MUSCHI
Здание оцеплено полицией, на место уже прибыло руководство силовых структур.
Предположительно, у захватчика может быть граната – об это стало известно после того, как один из заложников успел выложить в сеть короткий ролик из офиса. Там мужчина что-то эмоционально говорит и размахивает руками, в одной из них – предмет, похожий на гранату.
Это второй подобный случай в Грузии за последнее время - в октябре вооруженный автоматом и гранатой мужчина
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Вооруженный мужчина ворвался в офис организации и взял в заложники девять человек. Смотрите кадры с места событий.
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