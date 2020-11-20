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Генпрокуратура решила, что повреждение четырех машин в Гродно - акт терроризма. Расследовать будет КГБ

20.11.2020 18:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По факту повреждения ночью 20 ноября 2020 года общеопасным способом четырех автомобилей, расположенных на неохраняемой стоянке по улице Великая Ольшанка в Гродно, СК возбудил уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение либо повреждение имущества», однако прокуратура переквалифицировала его на часть 1 статьи 289 «Акт терроризма», сообщает ведомство.


Фото: Следственный комитет

Напомним, в Гродно, в микрорайоне Ольшанка, ночью с 19 на 20 ноября неизвестные повредили машину, которая принадлежит 41-летнему местному жителю — сотруднику милиции. Также были повреждены три стоящих рядом автомобиля.

Генеральная прокуратура сообщает: установлено, что повреждения передней части транспортного средства возникли в результате взрыва. Поэтому по указанию генерального прокурора уголовное дело переквалифицировано.

Для дальнейшего расследования оно направлено в управление КГБ по Гродненской области.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно, в микрорайоне Ольшанка, ночью с 19 на 20 ноября неизвестные повредили машину, которая принадлежит 41-летнему местному жителю - сотруднику милиции. Зацепило и...
 
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