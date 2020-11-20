Светлана Алексиевич опровергла создание нового Координационного совета (обновлено)

Источник материала: KYKY

Светлана Алексиевич рассказала в интервью одному из известнейших журналов Германии «Шпигель» о появлении нового Координационного совета. Вот цитата писательницы:

«Координационного совета больше не существует. Его члены находятся или находились в тюрьме, были изгнаны из страны или сбежали. Создан новый Совет, имена его членов держатся в секрете для их защиты. Общение происходит через социальные сети».

Сама Алексиевич в Берлине с конца сентября. Ее заявление «Шпигелю» действующий КС пока никак не комментировал.

В конце октября Павел Латушко объявил о запуске народного антикризисного управления (НАУ) — гражданского органа, призванного достичь начала переговоров с властью Беларуси.

Обновление. Алексиевич в беседе со «Свободой» опровергла информацию о создании нового Координационного совета: «Это ерунда, это совсем не так. Много новых людей записывается в КС, есть там руководящий орган. Все наше движение продолжает работу. И там появились новые люди, как Богрецов. И другие люди туда входят, но эти имена не озвучиваются».