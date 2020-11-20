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Координационного совета оппозиции больше нет. Создан новый и тайный
20.11.2020 18:05 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В Беларуси создан новый Координационный совет, имена членов совета держатся в тайне.
Об этом сообщила немецкому изданию
"Координационного совета оппозиции больше нет. Его члены либо находятся в тюрьме, или были изгнаны из страны или бежали», - цитирует Алексиевич
Она рассказала, что создан новый совет, имена его членов держатся в тайне. Это делается для их защиты. Общение ведется через социальные сети.
Напомним, что после выборов по инициативе Светланы Тихановскойбыл создан Координационный совет (КС) по транзиту власти в стране. На сегодняшний день все семь членов президиума КС арестованы или находятся за границей, в их числе - Светлана Алексиевич.
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В Беларуси создан новый Координационный совет, имена членов совета держатся в тайне.
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