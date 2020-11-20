Координационного совета оппозиции больше нет. Создан новый и тайный

Источник материала: Ежедневник

В Беларуси создан новый Координационный совет, имена членов совета держатся в тайне.

Об этом сообщила немецкому изданию SPIEGEL Нобелевская лауреатка и член президиума первого КС, писательница Светлана Алексиевич.

"Координационного совета оппозиции больше нет. Его члены либо находятся в тюрьме, или были изгнаны из страны или бежали», - цитирует Алексиевич ria.ru .

Она рассказала, что создан новый совет, имена его членов держатся в тайне. Это делается для их защиты. Общение ведется через социальные сети.

Напомним, что после выборов по инициативе Светланы Тихановскойбыл создан Координационный совет (КС) по транзиту власти в стране. На сегодняшний день все семь членов президиума КС арестованы или находятся за границей, в их числе - Светлана Алексиевич.