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Семь стран - партнеров ЕС присоединились к санкциям против Беларуси. В их числе и Украина
20.11.2020 18:05 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Семь стран-партнеров ЕС ввели санкции против действующей власти Беларуси. Их ввели в связи с "фальсификацией выборов и нарушением прав человека".
Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном в Брюсселе сообщает
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уточнил, что речь идет о Северной Македонии, Черногории, Албании, Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Украине.
Напомним, ЕС уже ввел два блока санкций против Минска, включив в черный список 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко и силовиков. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке.
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Семь стран-партнеров ЕС ввели санкции против действующей власти Беларуси. Их ввели в связи с "фальсификацией выборов и нарушением прав человека".
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