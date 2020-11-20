Семь стран - партнеров ЕС присоединились к санкциям против Беларуси. В их числе и Украина

Источник материала: Ежедневник

Семь стран-партнеров ЕС ввели санкции против действующей власти Беларуси. Их ввели в связи с "фальсификацией выборов и нарушением прав человека".

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном в Брюсселе сообщает ТАСС .

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уточнил, что речь идет о Северной Македонии, Черногории, Албании, Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Украине.

Напомним, ЕС уже ввел два блока санкций против Минска, включив в черный список 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко и силовиков. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке.