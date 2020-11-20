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Журналистке «Белсата» Екатерине Андреевой выставлено обвинение по уголовному делу. Она останется под арестом в течение двух месяцев
Источник материала: Onliner
Сегодня стало известно, что журналистке «Белсата» Екатерине Андреевой выставлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК. Оно звучит так: организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок,
Ей выбрана мера пресечения: арест на два месяца (то есть до 20 января 2021 года).
Екатерина не признает свою вину и целиком отказывается от дачи показаний.
Сегодня ее должны перевести в СИЗО Жодино.
Напомним, Екатерина Андреева была задержана во время воскресной акции протеста, когда вела стрим со двора на Червякова. Затем журналистка позвонила из РУВД и сообщила родным, что в отношении нее возбудили уголовное дело по ст. 342 Уголовного кодекса.
Также сегодня утром по месту прописки Екатерины, у ее родственников, был проведен обыск. По предварительной информации, там ничего не конфисковали и не нашли.
Кроме этого, в СИЗО КГБ находится журналистка Tut.by Екатерина Борисевич. Напомним, вчера Tut.by
Примерно через полчаса после этого неизвестные в масках вывели журналистку из подъезда и увезли. После стало известно, что Борисевич увезли в СИЗО КГБ. В каком статусе она находится, пока неизвестно.
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Журналистке «Белсата» Екатерине Андреевой выставлено обвинение по уголовному делу. Она останется под арестом в течение двух месяцев
Сегодня стало известно, что журналистке «Белсата» Екатерине Андреевой выставлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК. Оно звучит так: организация…Читать далее…
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