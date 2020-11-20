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Журналистке «Белсата» Екатерине Андреевой выставлено обвинение по уголовному делу. Она останется под арестом в течение двух месяцев

20.11.2020 18:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня стало известно, что журналистке «Белсата» Екатерине Андреевой выставлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК. Оно звучит так: организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, сообщает телеканал.

Ей выбрана мера пресечения: арест на два месяца (то есть до 20 января 2021 года).

Екатерина не признает свою вину и целиком отказывается от дачи показаний.

Сегодня ее должны перевести в СИЗО Жодино.

Напомним, Екатерина Андреева была задержана во время воскресной акции протеста, когда вела стрим со двора на Червякова. Затем журналистка позвонила из РУВД и сообщила родным, что в отношении нее возбудили уголовное дело по ст. 342 Уголовного кодекса.

Также сегодня утром по месту прописки Екатерины, у ее родственников, был проведен обыск. По предварительной информации, там ничего не конфисковали и не нашли.

Кроме этого, в СИЗО КГБ находится журналистка Tut.by Екатерина Борисевич. Напомним, вчера Tut.by сообщил, что журналистка Катерина Борисевич, которая готовила материал о состоянии Романа Бондаренко, перестала выходить на связь. Ее дочка сказала, что она вышла в магазин. Позже Катерина в сопровождении силовиков вернулась домой. Что происходит в квартире журналистки, пока неизвестно.

Примерно через полчаса после этого неизвестные в масках вывели журналистку из подъезда и увезли. После стало известно, что Борисевич увезли в СИЗО КГБ. В каком статусе она находится, пока неизвестно.

 
 
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Сегодня стало известно, что журналистке «Белсата» Екатерине Андреевой выставлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК. Оно звучит так: организация…Читать далее…
 
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