МВД отчитывается о «зачистке» телеграм-пространства

Задержана администратор нескольких телеграм-каналов, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.





Отмечается, что сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на 33-летнюю неработающую минчанку — администратора пяти «деструктивных телеграм-каналов»: «Мая Краiна Беларусь», «Беларусь 24», «Баста», «Беларусь Головного Мозга» и «Элехтарат».

Пресс-служба министерства сообщила, что женщина также управляла пабликом «Европейская Беларусь», активно сопровождала его в соцсетях и за это «ежемесячно получала около 600 рублей от основного координатора одноименной кампании».

В МВД отметили, что участники указанных ресурсов «выдвигают политические требования, призывают к забастовкам и остановке производства на госпредприятиях, протестовать и оказывать сопротивление милиционерам».

«В чатах также публикуются оскорбления и угрозы в адрес правоохранителей, а также распространяется информация, направленная на дестабилизацию обстановки в обществе», — пишет пресс-служба.

В ходе обыска квартиры минчанки изъяты шесть мобильных телефонов, ноутбук, винчестер, флеш-накопитель, 700 евро, банковская платежная карточка и протестная атрибутика.

Женщина признана подозреваемой по ранее возбужденному уголовному делу об организации и участии в массовых беспорядках. Она активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания, утверждают в министерстве.

Между тем указанные телеграм-каналы продолжают обновляться. Телеграм-канал «Мая Краіна Беларусь» подтвердил задержание одного из своих администраторов.

«Задержана один из редакторов нашего канала Ирина Счастная. Мы пробуем оказать ей всю возможную помощь. Ее аккаунт выведен из состава админов в момент задержания, опасности деанонимизации нет», — говорится в сообщении.