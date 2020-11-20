Нацбанк поставил задачи коммерческим банкам

Национальный банк стимулирует коммерческие банки привлекать средства нерезидентов и долгосрочные ресурсы на внутреннем рынке. Это следует из письма регулятора от 19 ноября коммерческим банкам.





В письме, с которым ознакомился БелаПАН, Нацбанк рекомендует для формирования «устойчивой ресурсной базы» кредитных организаций «наблюдательным советам коммерческих банков установить на 2021 год» новые показатели оценки эффективности деятельности руководителей и заместителей руководителей банков.

От выполнения этих показателей зависит выплата бонусов топ-менеджерам банков.

В своем письме Нацбанк рекомендует определить для топ-менеджеров банков в качестве показателя оценки их эффективности «рост привлеченных средств юридических и физических лиц в белорусских рублях со сроком возврата (погашения) один год и более» на уровне прогнозируемой инфляции.

Регулятор также рекомендует в качестве показателя оценки эффективности топ-менеджеров банков определить «рост средств, привлеченных от нерезидентов», на уровне, превышающем показатель за 2020 год (без учета курсовых разниц).

Летом этого года во время встречи с руководством Нацбанка Александр Лукашенко поручил довести до руководителей коммерческих банков новые показатели повышения эффективности.

«Вы видите, что некоторые страны, в том числе и россияне, ограничили внешние лимиты для белорусских банков», — отметил он.

Поэтому важнейшая задача Нацбанка, подчеркнул Лукашенко, — найти альтернативные возможности привлечь ресурсы (желательно внешние и длинные) для диверсификации ресурсной базы банков.

«Такие же задачи (ключевые показатели эффективности) надо ставить всем руководителям банков и строго спрашивать за выполняемую работу. Это прежде всего касается помощника президента. У вас должно быть как в правительстве: каждый отвечает персонально, что продал на экспорт и сколько валютной выручки принес в страну», — сказал Лукашенко, обращаясь к Валерию Бельскому, который курирует в Администрации президента банковские вопросы.

По мнению Лукашенко, каждый банкир должен «персонально отвечать, какие он деньги привлек с внешних рынков и на каких лучших условиях».

«Сидя в конторе Нацбанка, этого не сделаешь. У вас должны быть обширные контакты. И не только с россиянами, но и в Европе, Америке, Китае, других местах, чтобы привлечь денежные ресурсы», — поставил задачу Лукашенко.