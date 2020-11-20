Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Первый в мире "тяжелый" автокран, не требующий спецразрешения для передвижения по обычным дорогам, построили на МАЗЕ, об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Конструкторы машины с индексом КС-5571BY-H-22 значительно облегчили шасси, снизив нагрузку на оси, - это позволяет двигаться без повышенной нагрузки на дорожное покрытие. Соответственно, в отличие от зарубежных аналогов, автокрану не нужно спецразрешение.

Машина, как отмечают на заводе, может выполнять все работы, связанные с повышенной грузоподъемностью. "Вылет" стрелы – 28 метров, грузоподъемность – 32 тонны.

"В определенной мере это белорусское ноу-хау – только конструкторам МАЗ удалось создать облегченное шасси 6х6 и соединить его с надстройкой. Для организаций, которые используют автокраны, это прорыв", - рассказал начальник управления продаж специальной техники и шасси ОАО "МАЗ" Юрий Пивоваров.

Первые два экземпляра уже переданы заказчику – это "Белоруснефть."

На заводе уверены, что автокран будет популярен не только в Беларуси, но и в соседних странах, в частности, на предприятии ожидают высокий спрос на машину у россиян.

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