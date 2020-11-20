В Жабинковском районе ГАИ со стрельбой задержала пьяного бесправника

Источник материала: Tut.by

В Жабинковском районе инспекторы со стрельбой преследовали нетрезвого водителя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел 19 ноября, около 22.40. На улице Новой в деревне Степанки внимание инспекторов привлек виляющий по дороге Mazda. Сотрудники ГАИ подали водителю легковушки сигнал об остановке, но тот его проигнорировал и начал скрываться.

В ходе преследования инспекторы неоднократно требовали от водителя остановить транспортное средство, но безрезультатно. Спустя некоторое время милиционером был произведен один предупредительный выстрел в воздух, но водитель только ускорился. После этого инспектор произвел три прицельных выстрела по колесам машины.

Mazda на спущенном колесе проехала еще около двух километров, после чего остановилась. Водитель выскочил из автомобиля и убежал в лесополосу, где был задержан сотрудником ГАИ.

Водителем оказался 32-летний бесправник с явными признаками алкогольного опьянения. Результат медицинского освидетельствования — 1 промилле алкоголя. Мужчина неоднократно привлекался к ответственности за «пьяную» езду, в том числе дважды — к уголовной.

В отношении водителя составили административные протоколы. Также протокол за передачу управления пьяному составили на пассажирку — владелицу Mazda.