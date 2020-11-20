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Задержанный врач БСМП вероятно в СИЗО КГБ

20.11.2020 18:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Задержанный врач БСМП, которого Генеральная прокуратура подозревает в разглашении медицинской тайны, предположительно находится в СИЗО КГБ.

Об этом TUT.BY сообщила его супруга Наталья.

Муж Натальи С. работает анестезиологом-реаниматологом в больнице скорой медицинской помощи. Он врач высшей категории, в декабре ему исполнится 37 лет.

Сама Наталья тоже врач. С мужем они растят троих детей. Семья живет в Пуховичском районе.

Каждое утро супруги добираются на работу на электричке по отдельности, домой стараются ехать вместе. Если не получается, созваниваются и договариваются, кто заберет детей из сада и школы, рассказывает Наталья.

По ее словам, вчера после работы они с мужем не встретились, как обычно, и она стала звонить ему по телефону. Муж не отвечал..

По словам Натальи, позже ей позвонили. Звонивший представился сотрудником Генеральной прокуратуры, сказал, что ее мужа задержали.

В это же время в дверь постучали силовики. Они провели обыск в доме.

В результате изъяли технику, в том числе мобильный телефон Натальи, сказала собеседница.

Весь вечер и ночь с 19-го на 20-е ноября Наталья не знала, где находится ее супруг. Утром она нашла его в СИЗО КГБ.

«Чтобы узнать хоть что-то, я наобум пошла с передачей в СИЗО КГБ. Подумала: если ее возьмут, значит, он там. Передачу приняли, но только самое необходимое: зубную пасту, полотенце, мыло», - рассказала Натаья.

Напомним, на данный момент в СИЗО КГБ также находится журналистка TUT.BY Катерина Борисевич. Она готовила материалы об умершем жителе «двора перемен» Романе Бондаренко.

19 ноября Генеральная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела из-за «разглашения врачебной тайны» и «предоставления недостоверной информации» по факту гибели Романа Бондаренко. Речь, вероятно, о результате анализа крови на этанол и наркотические вещества, в котором указано, что никаких веществ обнаружено не было. Хотя СК заявлял, что при госпитализации у Романа Бондаренко была диагностирована «алкогольная интоксикация».

Сообщалось, что дело возбуждено в отношении врача УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» и иного лица по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 178 (Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

 
 
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Задержанный врач БСМП, которого Генеральная прокуратура подозревает в разглашении медицинской тайны, предположительно находится в СИЗО КГБ.
 
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