ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ватикан попросил Instagram расследовать, как "лайк" Папы Римского оказался на фото модели

20.11.2020 19:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Ватикан попросил Instagram расследовать, как "лайк", приписанный официальному аккаунту Папы Римского Франциска, оказался на фотографии бразильской модели.

Об этом сообщает Reuters.

"Лайк" обнаружил в начале этой недели один из 2,4 млн людей, которые следят за моделью Наталией Гариботто в Instagram.



Официальная страница Папы Римского в Instagram поставила "лайк" фото бразильской модели, которая была одета в школьную форму с частично обнаженными ягодицами.

Непонятно, когда аккаунт "лайкнул" фото Гариботто. СМИ впервые начали сообщать об этом в прошлую пятницу, прежде чем страница Папы отменила "лайк" под фото.

Представитель Ватикана заявил, что Instagram рассматривает этот вопрос. Ватиканский источник заявил, что, согласно ранним сведениям, "лайк" был поставлен не из Ватикана и пока непонятно, был ли взломан аккаунт.

Всеми аккаунтами Папы в социальных сетях руководит бюро связи. У него 7,4 млн подписчиков в Instagram.

Сама Гариботто так прокомментировала инцидент. "По крайней мере, я попаду в рай", - написала она в Twitter.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ватикан попросил Instagram расследовать, как "лайк", приписанный официальному аккаунту Папы Римского Франциска, оказался на фотографии бразильской модели.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Жабинковском районе ГАИ со стрельбой задержала пьяного бесправника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.11.2020
Mir24.TV Belarus
20.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика