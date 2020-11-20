New York Times: Нагорный Карабах показал, что большие державы снова решают судьбу меньших

России наплевать на судьбу Нагорного Карабаха, ей нужно лишь военное присутствие в регионе / фото REUTERS





Россия и Турция помогли договориться о перемирии в Нагорном Карабахе. Но они это сделали без какого-либо учета интересов региона.





New York Times , добавляя, что перемирие между силами Армении и Азербайджана стало переломным моментом. Военная и политическая карта Южного Кавказа фундаментально изменилась. Жизни были спасены. Сотни тысяч азербайджанских беженцев, которые покинули свои дома в конце 1980-х и в начале 1990-х годов, теперь могут потенциально вернуться. Но армяне разбиты и напуганы. Об этом пишет, добавляя, что перемирие между силами Армении и Азербайджана стало переломным моментом. Военная и политическая карта Южного Кавказа фундаментально изменилась. Жизни были спасены. Сотни тысяч азербайджанских беженцев, которые покинули свои дома в конце 1980-х и в начале 1990-х годов, теперь могут потенциально вернуться. Но армяне разбиты и напуганы.





"Да и геополитическая картинка не такая уж и радужная. Это соглашение заключили два автократических соседа: Россия и Турция, - которые теперь могут использовать его для продвижения собственных планов по самовозвеличиванию. Для них вся ситуация касается войск и транспортных коридоров, а не людей", - говорится в статье.





США, несмотря на роль официального посредника рядом со странами Европы, были отодвинуты на второй план. Таким образом, они заплатили за все годы пренебрежения конфликтом в Нагорном Карабахе. New York Times пишет, что Азербайджан вышел большим победителем после последней вспышки войны. Более 26 лет назад он потерпел унизительное поражение на поле боя. Он был вынужден уступить армянским силам как спорный Нагорный Карабах, так и все регионы вокруг него. Теперь Баку одержал победу в бою и вернул под контроль эти территории. Полмиллиона азербайджанских переселенцев смогут вернуться домой. Важно и то, что Азербайджан взял под контроль город Шуша в сердце анклава, который имеет большое культурное значение и когда-то был населен в основном азербайджанцами.





Россия, создавшая соглашение о перемирии, тоже победитель. В отличие от других зон конфликта на территории бывшего СССР, ей так и не удалось отправить свои войска в Нагорный Карабах. Но теперь Москва именно это и сделала, развернув там 1960 так называемых "миротворцев". Вдруг Россия получила расширенное военное присутствие в регионе, влияние на которое она ранее теряла.









Турция тоже получила выгоду. Придав своему союзнику Азербайджану решающую военную поддержку, она получила транспортный коридор, который радикально расширяет ее восточные горизонты. Фактически Анкара получила прямой доступ к Центральной Азии.





Армяне теперь сильно травмированы. Они заплатили очень высокую цену за плохую военную подготовку и годы отказа от гибкости в вопросе азербайджанских территорий, которые армянские силы оккупировали в начале 1990-х. Единственное, что они получили от перемирия - это сохранение части населенного армянами анклава включая город Степанакерт. Однако, они потеряли часть Нагорного Карабаха. Окончательный статус региона до сих пор под сомнением.





Российское соглашение о перемирии описано на одной странице. Оно содержит очень много вопросов без ответов и скрывает потенциальные ловушки. Внезапность, с которой соглашение было заключено, возвращает к жестокой политике великих держав начала 20 века.





"Впервые за ровно 100 лет, с осени 1920-го, российские и турецкие войска будут присутствовать в этом регионе. Тогда, как и много царей и султанов до них, Владимир Ленин и Мустафа Кемаль Ататюрк диктовали условия, на основе которых были начертаны границы и сферы влияния. Тогда, как и сейчас, Россия и Турция оградили страны Запада от процесса принятия решений", - пишет издание.





Многие "мирные соглашения", заключенные большими державами по всему миру, провалились. Потому что горе, которое они скрыли, так и не было улажено. Поэтому озлобленные стороны конфликта продолжали сражаться по-партизански. Если это соглашение не станет исчерпывающим и, в частности, не даст армянам Нагорного Карабаха ощущение безопасности и защищенности, оно может распасться, и новый конфликт снова вспыхнет.





Для долговременного мира между Арменией и Азербайджаном нужно серьезно поработать над целым рядом проблем. В частности, нужно провести безопасное возвращение беженцев, отстроить и разминировать регион, оказать гуманитарную поддержку и решить проблему нарушения прав человека. А также открыть Нагорный Карабах для международных организаций и подразделений ООН.





Все это проблемы, в которых политики в Москве или Анкаре не разбираются и вообще не заинтересованы. Зато страны Запада и международные организации могут многое предложить в их решении. За все эти годы они так мало сделали для разрешения этого конфликта, что теперь придется вступать в странное сотрудничество с Россией. Но более широкое международное сотрудничество критически важно. То, что было подписано 9 ноября, было лишь соглашением для Нагорного Карабаха. Нужно значительно больше, чтобы оно стало миром.





Мирное соглашение по Нагорному Карабаху: что известно