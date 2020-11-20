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"Началась борьба за выживание" Три версии телефонных сливов от отставного полковника КГБ
Источник материала: Партизан
Бывший полковник КГБ Валерий Костка прокомментировал «Белорусскому партизану» сливы аудиозаписей разговоров ближайшего окружения Лукашенко.
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Версия первая. Большинство наших коллег обратило внимание, что сливы произошли накануне визита Сергея Лаврова. Лукашенко обещал Путину «конституционную реформу», чтобы успокоить общество, однако за три с половиной месяца ему не удалось выполнить обещание.
Поэтому перед приездом Лаврова выбрасываются аудиозаписи – чтобы лишить Лукашенко всяких аргументов в разговоре с посланцем Путина: сейчас Кремль будет указывать – Лукашенко будет выполнять.
Вторая версия тоже имеет право на жизнь. Если посмотреть на последние совещания с участием Лукашенко, то замечаем, что Эйсмонт сидит третьей слева от Лукашенко, и только четвертым сидит председатель КГБ!
Получается, что пресс-секретарь Лукашенко в табеле о рангах уже выше председателя КГБ. Такое положение вещей могло не понравится белорусским спецслужбам: Эйсмонт звонит и Барсукову, и министрам и дает указания, предлагает «Масакру».
Она уже чувствует себя вторым президентом – тоже нелегитимным, но вторым. Это могло вызвать раздражение и вызвать этот вброс – как удар по Эйсмонт.
Третья версия: все идет к своему логическому завершению. Рано или поздно начнутся большие разборки: кто виноват и кто чем занимался. Тут прослеживается тенденция всю вину возложить на балабов, карпенковых, барсуковых – подставить конкурирующее ведомство среди спецслужб.
Этот слив наносит удар и по ближнему кругу Лукашенко, и по МВД. Как пауки в банке, спецслужбы начали борьбу за выживание: кормовая база закончилась, начинают жрать друг друга.
Вот три основных версии: ФСБ, КГБ и внутренние разборки.
- Записи достоверные или есть основания подозревать фейки?
- Конечно, можно подозревать и фейковый вброс. Но вопрос в том, КАК ПОДДЕЛАТЬ ГОЛОСА, КАК ПОДДЕЛАТЬ МАНЕРУ БЫТОВОГО ОБЩЕНИЯ, УРОВЕНЬ ИНТЕЛЛЕКТА главных действующих лиц?
Маловероятно, что подделкой записей занимались телеграм-каналы или еще кто-то – они далеки от внутренней кухни окружения Лукашенко.
Допустим, это фейки. Один фейк, второй фейк – раз этим кто-то занимается, значит, это делается с определенной целью. И смысл заключается не в том, чтобы прославить Наташу Эйсмонт, это удары по всей системе Лукашенко, или по структуре МВД – это целенаправленная работа. И я думаю, что этим занимается тот, кто контролирует все телефонные разговоры.
Мы пришли все-таки к выводу, что это не фейк, а реальность. Вот только кто за этим стоит – с ходу ответить не получится. Нужно проводить расследование, а у нас никаких возможностей провести расследование нет.
Мы высказываем версии, которые путем следствия надо либо подтверждать, либо опровергать.
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Бывший полковник КГБ Валерий Костка прокомментировал «Белорусскому партизану» сливы аудиозаписей разговоров ближайшего окружения Лукашенко.
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