Копим на новый снеговик. Синоптики обещают не то снег, не то дождь

Источник материала: Onliner

Регионы продолжают делить осадки: кому — снег, кому — какая-то каша. Всем этим, как известно, управляют с запада. Там засел антициклон по имени Сара. Он и формирует нам погоду, шевеля фронтами. На днях ожидается некоторая активность, Белгидромет объясняет, как будут развиваться события. Если поднатужиться, нам удастся всей страной скопить ресурсов на новый снеговик.

Предстоящей ночью кое-где может похолодать до 6 мороза, чтобы к утру обеспечить гололедицу там, где это возможно. Осадки пока маловероятны, при этом воздух остается влажным, возможны туманы. Днем — от 1 градуса мороза до 4 тепла (на юго-западе). Но пока тихо.

Самое интересное Сара запланировала на воскресенье. Осадки полагаются всем, вопрос в том — какие. Востоку и северо-востоку, видимо, достанется снег, причем даже может на некоторое время сформироваться какой-никакой покров. Чем западнее — тем более жидкими будут осадки, здесь потеплеет. Дневной разброс температуры с востока на запад — от нуля до 7 тепла. Все это будет сопровождаться ветром до 18 метров в секунду.

К началу недели Сара наиграется и утратит к нам интерес, на ее место придут неустойчивые балтийские массы. Осадков станет поменьше. Дневная температура будет болтаться в пределах от 0 до вообще 8 тепла (на западе). Все очень неопределенно.