Итальянцы доработали комфортабельный спортбайк Ducati SuperSport 950

Источник материала: Onliner

Итальянская компания Ducati представила SuperSport 2021 модельного года. Новинка получила стилистику, напоминающую Panigale V4 и некоторые технические доработки. Теперь модель отвечает стандарту Euro 5.

Любопытно, что раньше модель называлась просто Ducati SuperSport, а после обновления к названию добавили цифру 950. Кажется, это мелочь, но на самом деле такой ход, вероятно, означает, что в будущем линейка данного семейства будет расширена моделями другой кубатуры. На данный момент мы имеем две модификации: SuperSport 950 и SuperSport 950 S.





Новинка получила обтекатели с «жабрами» по бокам. Изменилась форма дизайнообразующих элементов и внизу. Теперь пластик закрывает выпускной тракт до самого глушителя. Раньше он был почти целиком открыт.





У спортбайка поменялась форма оптики. Теперь LED-элементы имеют четкую V-образную форму, но передние фары по-прежнему «хмурятся», что делает байк достаточно узнаваемым (и, согласитесь, чертовски привлекательным). По обе стороны от головной оптики расположились миниатюрные воздухозаборники. Ветровик расположен поверх обтекателя. Сразу за ним нашлось место цифровой приборной панели (4,3 дюйма).





В движение Ducati SuperSport 950 приводит 937-кубовый мотор Testastretta с V-образным расположением двух цилиндров (угол — 11 градусов). Этот же двигатель ставился на предшественника. В пресс-релизе говорится, что в тех странах, где действует стандарт Euro 5, движок будет развивать 110 л. с. Возможно, для других регионов его сделают чуть мощнее (бывает еще 113-сильная версия этого мотора). Пик тяги приходится на 93,5 Н·м (при 6500 об/мин). Спортбайк получил «мокрое» проскальзывающее сцепление с новым гидравлическим приводом.





В базовом оснащении SuperSport 950 имеется продвинутая система измерения инерции, которая работает в тандеме с ABS, трэкшен-контролем и вилли-контролем. Этот блок называется 6-axis IMU и поставляется фирмой Bosch. Система впервые представлена для SuperSport. У мотоцикла есть квикшифтер (вверх и вниз) и три режима езды: Sport, Touring и Urban. Владельцы таких мотоциклов обычно ставят Sport и забывают про остальные настройки.





Байк построен вокруг трубчатой пространственной рамы (из стали) Trellis, которая прикреплена к головке блока цилиндров. Здесь все осталось без изменений. Сзади у SuperSport 950 односторонний маятник (слева) с амортизатором Sachs, спереди — регулируемая перевернутая вилка (43-я) от фирмы Marzocchi. У более дорогой модификации 950 S вилка 48-я (тоже перевернутого типа), а сзади амортизатор Öhlins. Конечно, все это добро регулируется и настраивается под райдера. Тем клиентам, которые собираются ездить по треку, производитель рекомендует брать именно версию с Öhlins.





Что по тормозам? Спереди — 4-поршневые радиальные суппорта Brembo M4-32 со 320-ми дисками, сзади — 2-поршневой с 245-м диском. У мотоцикла основной тормоз передний, поэтому именно спереди тормозная система обычно более продвинутая с двумя дисками. Производитель позиционирует SuperSport как более комфортный и дружелюбный спортбайк по сравнению с флагманским супербайком «Галей». В стандарте 950-ка идет в красном цвете. Для заказчиков S-версии доступен еще окрас Arctic White.





Ducati официально продается в Минске. Цены на SuperSport 950 пока не названы. Данная модель однозначно будет дешевле, чем Superbike Panigale V4 (за него просят порядка 35 тысяч долларов по курсу). Ducati Multistrada 950S, который оснащается таким же V2, что и SuperSport (только 113 л. с. и без соответствия Euro 5) стоит у нас в районе 22—23 тысяч долларов по курсу. Можно предположить, что за SuperSport 950 попросят в районе $30 тысяч.