Под Жабинкой инспекторы стреляли по колесам Mazda, чтобы остановить пьяного водителя. Тот устроил забег в лесополосу (видео)

Источник материала: Onliner

В Жабинковском районе для остановки транспортного средства сотрудники Госавтоинспекции использовали оружие. Это произошло вчера, 19 ноября. Около 22:40 на улице Новая в деревне Степанки инспекторы ГАИ Жабинковского РОВД заметили «виляющий» по проезжей части автомобиль Mazda 626. Используя проблесковые маячки, инспекторы подали требование об остановке транспортного средства, однако водитель это проигнорировал и ускорился.

Как сообщили в МВД, началось преследование, во время которого инспекторы неоднократно требовали от водителя остановить транспортное средство, но безрезультатно.

«Спустя некоторое время милиционером был произведен один предупредительный выстрел в воздух, но водитель только ускорился. После чего было принято решение останавливать авто путем его повреждения, для этого правоохранитель произвел три прицельных выстрела по колесам машины. Еще порядка двух километров Mazda продолжала движение на спущенном колесе, после чего остановилась, а водитель убежал в лесополосу, где и был задержан сотрудником ГАИ», — говорится в сообщении.

Mazda управлял 32-летний «бесправник» с явными признаками алкогольного опьянения. Результат медицинского освидетельствования — 1 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха.

«Установлено, что сельчанин неоднократно привлекался к ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде, в том числе дважды — к уголовной, — рассказали в МВД. — В отношении водителя составлены административные протоколы за управление транспортным средством в состоянии опьянения и невыполнение водителем неоднократных требований об остановке, повлекшее преследование».

Во время этой поездки в Mazda также находились трое пассажиров с признаками алкогольного опьянения, в их числе владелица авто. В отношении женщины составлен административный протокол за передачу управления транспортным средством нетрезвому водителю.