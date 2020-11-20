ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Аналитики: белорусскую экономику ждет падение

20.11.2020 19:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

По итогам 2020 года ВВП Беларуси сократится не более чем на 1%. Такой прогноз приводится в обзоре «Навигатор рынков», который подготовили аналитики российского «Газпромбанка».

Аналитики: белорусскую экономику ждет падение

Они отмечают, что по итогам января-октября ВВП страны сократился на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Основным фактором снижения ВВП по итогам 10 месяцев 2020 года (против роста на 1,1% за 10 месяцев 2019 года) выступило сокращение на 0,5% производства в обрабатывающей промышленности, которая ориентирована на экспорт и является ключевой компонентой ВВП с долей 21,4% в его структуре», — отмечают аналитики «Газпромбанка».

В то же время они констатируют, что в октябре наблюдался рост производства как в сельском хозяйстве, так и в промышленности.

«Наблюдаемая динамика ВВП Беларуси подтверждает наши ожидания, что благодаря отсутствию жестких карантинных мер в условиях пандемии давление на экономику по итогам года будет ограниченным. Об этом говорит более слабое снижение ВВП по сравнению с большинством других стран СНГ в условиях пандемии», — констатируют эксперты.

Официальный прогноз на этот год предполагал рост ВВП на 2,8%. Однако летом, учитывая негативное влияние пандемии на экономику, правительство поставило новую цель — не допустить снижения ВВП по сравнению с прошлым годом.

В свою очередь западные кредиторы Беларуси прогнозируют, что по итогам года сохранится рецессия. Согласно оценкам Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка и МВФ, ВВП Беларуси в уходящем году сократится на 3-4%.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам 2020 года ВВП Беларуси сократится не более чем на 1%. Такой прогноз приводится в обзоре «Навигатор рынков», который подготовили аналитики российского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Жабинкой инспекторы стреляли по колесам Mazda, чтобы остановить пьяного водителя. Тот устроил забег в лесополосу (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.11.2020
Mir24.TV Belarus
20.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика