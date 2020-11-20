В минской школе №61 массово отравили детей

Источник материала: АФН

В школе №61 Минска сегодня произошло массовое отравление детей. Тревогу забили родители в чатах. Сообщали, что после еды многих учеников тошнило. Родители срочно приехали в школу, чтобы забрать ребят домой.

Вечером возле учреждения было несколько автомобилей скорой помощи, пожарных. Пострадавшими детьми занимались медики.

"Сегодня около 13.30 в средней школе №61 дети стали обращаться за медицинской помощью из-за плохого самочувствия. Были рвота, боль в животе - признаки пищевого отравления. Оперативно были приняты меры. Вызвана бригада скорой медицинской помощи, подключился школьный медицинский работник", - сообщила начальник управления по образованию администрации Первомайского района Минска Людмила Борисенко, которую цитирует БелТА.

"Всем детям оказана необходимая помощь. Несколько человек госпитализированы. Ситуация находится под контролем", - утверждает она.

Между тем, точное количество пострадавших среди учеников 5-9-х классов устанавливается. Классные руководители (а не врачи !!! – так меньше будет статистика пострадавших) уточняют у родителей состояние каждого из учеников.

Создана рабочая группа, в которую вошли представители районного и городского центров гигиены и эпидемиологии, комитета по образованию, правоохранительных органов. Предстоит выяснить причины произошедшего. Взяты анализы для лабораторных исследований, в том числе у работников пищеблока. Первые результаты должны быть известны в течение 3-4 часов.

Между тем, реакция чиновников как всегда поражает своим прагматичным цинизмом.

«Проведена первичная оценка того, что происходит в столовой. Явных нарушений не выявлено. Пока говорим о том, что в понедельник столовая будет функционировать в обычном режиме", - заявила Борисенко.