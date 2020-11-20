Под управлением белорусского программиста создан ИИ

Вадим Шарай. Фото: Konstruktor





Уже несколько лет Konstruktor активно сотрудничает со специалистами из Беларуси. В 2014-м в нашей стране был открыт центр разработки. И более 10 тысяч пользователей из нашей страны используют многофункциональную платформу Konstruktor для хранения файлов, ведения и организации своих проектов, поиска команд, штатного расписания и многого другого.





Первоначально продукт разрабатывался для решения конкретных задач, связанных с ИИ и Big Data, внутри компании. Однако позже Tethys стал продуктом с открытым исходным кодом и был опубликован на Github для использования любым человеком или компанией в своих целях.





«Мы осознанно открыли доступ к продукту Tethys и сделали его open-source. Это наша дань уважения мировому сообществу разработчиков ИИ. Мы считаем, что ИИ должен работать на пользу человека. Поэтому решили сделать первый свой продукт абсолютно бесплатным, чтобы у каждого была возможность участвовать в его развитии», — отмечают в компании.





Система Tethys с открытым исходным кодом позволяет делать извлечение данных, анализ и запись в хранилище необходимой информации с определением нужного формата. Она может хранить свои объекты в нескольких базах данных. Эта мобильность позволяет пользователю запускать потоковые процессы в любом месте с использованием различных технологий.



