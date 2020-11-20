По факту отравления школьников в Минске возбуждено уголовное дело

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В минской школе №61, где сегодня отравились школьники, работают следователи. «16 детей госпитализированы. Предварительно установлено, что все пострадавшие употребляли в пищу одно и то же блюдо», — сообщили в Следственном комитете.

«Следственно-оперативной группой опрашиваются работники и ученики, проводятся первоначальные следственные действия. Изъяты ингредиенты, из которых готовилось блюдо, изучаются накладные поставщиков продуктов и технологическая документация. Назначен ряд необходимых экспертных исследований, производство которых поручено специалистам ГКСЭ», — отмечают в СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 336 («Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравления людей») Уголовного кодекса Беларуси.



