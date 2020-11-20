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Против трех свидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела

20.11.2020 19:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Уголовные дела возбуждены в отношении трех человек, которые выступали в суде по делу актера Михаила Ефремова в качестве свидетелей. Они подозреваются в даче заведомо ложных показаний, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Двое подозреваемых сообщили суду, что они якобы видели, как за рулем внедорожника сидел другой человек, а Ефремов стоял рядом. Еще один свидетель рассказал, что до аварии видел на заднем сидении припаркованного автомобиля незнакомого мужчину, в то время как водительское место пустовало.

Однако суд признал, что данные свидетельства противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными.

«Следствием были изучены материалы, поступившие из прокуратуры города Москвы, и в ходе проверки установлены достаточные данные, указывающие на то, что все трое свидетелей в суде дали заведомо ложные показания», — добавила Волк.

Напомним, в сентябре суд приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Трагическое ДТП случилось 8 июня. Актер ехал на своем автомобиле и на большой скорости выскочил на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. Водитель последнего, Сергей Захаров, вскоре от полученных травм скончался. В крови Ефремова обнаружены алкоголь и наркотики.

 
 
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Уголовные дела возбуждены в отношении трех человек, которые выступали в суде по делу актера Михаила Ефремова в качестве свидетелей. Они подозреваются в даче...
 
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