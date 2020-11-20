Лукашенко уверяет, что 500 млн долларов кредита Евразийского банка тратит на лечение ковида, а не на поддержку экономики

Александр Лукашенко 20 ноября во время общения с работниками «Гомсельмаша» заявил, что 500 млн долларов кредита Евразийского банка тратит на лечение ковида.



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«Мир изменился, но то ли еще будет. Поэтому где-то надо и потерпеть. Страшная ситуация на планете, ужасная. И это выливается в те столкновения, которые вокруг происходят, и нас так крылом зацепило. Да еще добавила пандемия, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Мы договорились недавно с россиянами, что миллиард долларов мы им в этом году не платим (они отложили наши долги). 500 миллионов долларов мы у них заимствовали через Евразийский банк. Я думал, поддержим машиностроение и прочее. А ничего подобного, все 500 миллионов я пока держу и финансирую лечение людей от ковида. Здоровье людей — главное, и никуда от этого не денешься. Поэтому где-то надо потерпеть, сжав зубы: уж очень непростой будет следующий год».

«Финансовый кредит из средств ЕФСР направлен на поддержку бюджета Республики Беларусь в условиях негативных последствий пандемии COVID-19», — пояснил ранее Евразийский банк развития.

Для получения средств белорусские власти направили кредитную заявку, в которой предусмотрели меры поддержки системы здравоохранения и населения, а также шаги по «реализации осмотрительной макроэкономической политики, включая консолидацию неприоритетных расходов бюджета, оптимизацию налоговых льгот, продолжение политики по обеспечению рыночных механизмов формирования обменного курса и процентных ставок», сообщил ЕАБР.

Между тем министр финансов России Антон Силуанов в сентябре отмечал, что кредит ЕФСР позволит Беларуси погасить долг за газ. В октябре после получения кредита ЕФСР белорусское правительство сообщило о погашении задолженности.

Весной этого года белорусские власти выразили недовольство условиями поставки российского газа, в результате чего возник спор между двумя странами о ценах на газ. В сентябре Министерство энергетики России сообщило, что долг Минска за газ превысил 300 млн долларов.