ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алексиевич опровергла заявление о роспуске Координационного совета, которое СМИ приписали ей

20.11.2020 20:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В СМИ появилась информация о том, что Координационный совет белорусской оппозиции больше не действует, создан новый совет, имена членов которого держатся в тайне для их защиты, пишет Свобода.



Об этом в частности со ссылкой на нобелевскую лауреатку Светлану Алексиевич, которая является членом Президиума Координационного совета, написало немецкое издание Spiegel, которое позже процитировали российские СМИ.

«Координационного совета оппозиции больше нет. Его члены либо были, или находятся в тюрьме, были изгнаны из страны или убежали. Создан новый совет, имена его членов держатся в секрете для их безопасности. Общение осуществляется через социальные сети», — цитируют Алексиевич.

В интервью Алексиевич опровергла эту цитату.

«Это ерунда, это совсем не так, — сказала Алексиевич. — Много новых людей записывается в Координационный совет, есть там руководящий орган. Все наше движение продолжает работу. И там появились новые люди, как Багрецов. И другие люди туда входят, но их имена не озвучиваются».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В СМИ появилась информация о том, что Координационный совет белорусской оппозиции больше не действует, создан новый совет, имена членов которого держатся в тайне...
 
Новости дня
Новости разные
 
Следчы камітэт пачаў крымінальную справу па масавым атручэнні школьнікаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.11.2020
Mir24.TV Belarus
20.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика