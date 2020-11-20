ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задержан администратор одного из телеграм-каналов Солигорска — на него завели уголовное дело

20.11.2020 20:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Милиция задержала основателя и администратора одного из солигорских телеграм-каналов, в котором выкладывались призывы к участию в акциях протеста, а также данные силовиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД Беларуси, пишет TUT.BY


Изображение: freestocks / unsplash.com

Подозреваемый — 38-летний житель Солигорского района, которого сумели разыскать сотрудники областного управления ГУБОПиК МВД и местной милиции. Как сообщается, в июне текущего года мужчина создал и до момента своего задержания администрировал телеграм-канал, где призывал подписчиков к участию в протестных митингах, давал инструкции о действиях групп людей во время массовых акций, а также рассказывал о методах блокирования железной дороги и нарушения работы автобусных парков Солигорска.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса Беларуси.

На вопрос оперативников, зачем он выкладывал в канале данные сотрудников милиции, задержанный мужчина заявил, что просто копировал информацию из других источников.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция задержала основателя и администратора одного из солигорских телеграм-каналов, в котором выкладывались призывы к участию в акциях протеста, а также данные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ночью в Беларуси будет до 6 градусов мороза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.11.2020
Mir24.TV Belarus
20.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика