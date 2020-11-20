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Иноземцев: Будущего у Лукашенко нет. Убежден, что он в какое-то небольшое относительно время уйдет

20.11.2020 20:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

До весны какая-то смена власти должна произойти. Она может быть очень различной.



Российский политолог — о том, что Беларусь его удивляет по многим параметрам.

— У меня много там знакомых, и я со многими там общался и я за два с половиной месяца до выборов в ряде западных газет написал о том, что Лукашенко не может удержатся у власти, — рассуждает Владислав Иноземцев на Эхе Москвы. — То есть то, что он не победит на выборах было понятно еще до их проведения, и это показывали независимые опросы, в том числе, и даже компании, которые, так или иначе, зависели от власти. Там, конечно, не было 3%, там было, может быть, 15-20%, но никак не 80%.

Поэтому шансы на то, что он мог победить честно, были нулевыми в этот раз. Хотя все предыдущие случаи — может быть, были там, безусловно, вбросы, — но они не меняли результатов голосования в отличие от ситуации 20-го года.
 
Что касается того, что произошло позже, первые протесты и недовольство были абсолютно предсказуемы. Но тот факт, что они продолжаются так долго, конечно, вызывает удивление. И, судя по всему, белорусский кейс как раз такой, что будущего у Лукашенко нету. Я абсолютно убежден, что он в какое-то небольшое относительно время уйдет.

Я уже немного ошибался. Я давал ему время 2-3 месяца, а они уже прошли. Я не буду сейчас говорить конкретно о датах, но, я думаю, что до весны какая-то смена власти должна произойти. Она может быть очень различной. Может быть, какой-нибудь неконтролируемый всплеск, если, допустим, будет несколько убитых на демонстрации или какое-то более жесткое подавление.


Может быть, будет контролируемое выдавливание, в том числе, с участием Москвы, потому что все-таки совершенно понятно, что Лукашенко никакой не союзник России, и в дальнейшем эта ситуации только разрушает НРЗБ России и Беларуси и отталкивает Беларусь все дальше от России.

Поэтому разные могут быть варианты, но управлять ситуацией, при которой у вас каждые выходные столица находится фактически не в вашей власти и экономическая ситуация ухудшается, предприниматели уходят и иностранные инвесторы и собственные бизнесмены прекращают проект за проекта, конечно, выжить в такой ситуации совершенно невозможно.
 
 
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До весны какая-то смена власти должна произойти. Она может быть очень различной.
 
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